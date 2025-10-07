  • 7 октября 20257.10.2025вторник
Житель Санкт-Петербурга передал в коллекцию Ялуторовского музея печать XIX века

Общество, 18:11 07 октября 2025

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Частная печать XIX века пополнила коллекцию Ялуторовского музея. Её передал житель Санкт-Петербурга Евгений Александрович Тихонов, купивший артефакт на Удельном рынке, сообщает департамент культуры Тюменской области.

На печати изображён герб рода Якушкиных, что позволяет предположить её принадлежность одному из представителей этого семейства. Даритель решил передать экспонат в единственную в мире музейную экспозицию, посвящённую декабристу И. Д. Якушкину, выразив таким образом своё уважение к выдающемуся просветителю.

Пока нельзя с уверенностью утверждать, что печать принадлежала именно Ивану Дмитриевичу, однако она представляет собой ценный образец русской сфрагистики XIX века. Сейчас уникальный экспонат ждёт дальнейших исследований, которые помогут установить его точную историю.

# коллекция , Ялуторовский музейный комплекс

