В Тюменской области успешно реализую проект "Боевой кадровый резерв"

| Фото: пресс-служба проекта "Боевой кадровый резерв" | Фото: пресс-служба проекта "Боевой кадровый резерв"

Проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области" успешно реализуют в регионе. Об это рассказал председатель региональной общественной организации участников СВО "Держава" Олег Ямпольский, сообщает пресс-служба проекта.

По его словам, проект развивается в строгом соответствии с планом, в штатном режиме. Участники программы, ветераны СВО активно проходят стажировки и получают ценный практический опыт и возможность для дальнейшего трудоустройства.

"Мы видим большую заинтересованность и отдачу от наших ребят. Первый образовательный модуль успешно освоен, и сейчас мы все с нетерпением ждём старта второго, где участников ждут новые знания и компетенции. Что особенно важно, мы выстраиваем постоянный, живой диалог. Я лично общаюсь с участниками проекта, вижу их прогресс, их целеустремленность и желание развиваться дальше, уже в мирной жизни", - отметил председатель.

Он также подчеркнул высокую социальную значимость проекта для ветеранов боевых действий. Для бойцов, прошедших через суровые испытания, очень нужно внимание и реальная поддержка со стороны области. Проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области" направлен на содействие в профессиональной адаптации и карьерном росте участников СВО, обеспечивая регион высококлассными, ответственными и мотивированными кадрами.