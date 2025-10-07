  • 7 октября 20257.10.2025вторник
3,4 миллиона рублей выплачивают в Тюменской области за заключение военного контракта 

Общество, 20:12 07 октября 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

3,4 миллиона рублей за заключение контракта с Министерством обороны РФ начали выплачивать в Тюменской области. За сутки в кол-центр пункта отбора на военную службу поступило более 100 звонков, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Постановление об увеличении региональной выплаты до 3 млн рублей, принятое региональным правительством, вступило в силу. Еще 400 0тыс. - средства из федерального бюджета. Общая сумма выплат в первый год может достигать 6 млн рублей и больше.

Отметим, при поступлении на службу по контракту списывают долги до 10 млн рублей. Проконсультироваться по условиям получения выплаты можно: по телефону 8 (3452) 79-19-05; в пункте отбора на военную службу по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 2/1; на сайте службапоконтракту72.рф.

