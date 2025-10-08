Арт-объект в виде сердца в руках установили в Аромашевском округе
Арт-объект в виде сердца в руках установили у окружной больницы в с. Аромашево. Его посвятили медицинским работникам, сообщил глава Аромашевского округа Игорь Власов.
"Монумент посвящен медицинским работникам и символизирует преданность их делу, милосердию и заботе, которую они ежедневно дарят своим пациентам. Надеюсь, что данное место станет уютным уголком для жителей села, посетителей больницы и медицинских работников", - уточнил глава муниципалитета.
По его словам, у арт-объекта со временем установят скамейки.