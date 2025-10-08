  • 8 октября 20258.10.2025среда
  • В Тюмени 3..5 С 0 м/с ветер северный

Житель Казанского округа скрывался от алиментов и приставов

Общество, 20:32 08 октября 2025

управление ФССП России по Тюменской области | Фото: управление ФССП России по Тюменской области

800 тыс. рублей алиментов задолжал собственной дочери житель Казанского округа. Мужчина периодически скрывался, в том числе и когда судебный пристав обязал отработать его 40 часов. Сообщает управление ФССП России по Тюменской области.

Его попытались привлечь к уголовной ответственности. Для этого приставу пришлось отследить должника и сопроводить в управление. Мужчине доходчиво объяснили перспективу развития дела.

Чтобы избежать уголовной ответственности, он заключил контракт с Министерством обороны и уехал на спецоперацию. Заверив, что погасит задолженность по алиментам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# алименты , судебные приставы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:06 08.10.2025Консервация фонтанов началась в Восточном округе Тюмени
20:32 08.10.2025Житель Казанского округа скрывался от алиментов и приставов
19:27 08.10.2025День Сибири состоится в Тобольске 8-9 ноября
19:04 08.10.2025Производители имбирных пряников из Ишима получили господдержку для сертификации продукции

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора