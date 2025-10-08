Житель Казанского округа скрывался от алиментов и приставов

Фото: управление ФССП России по Тюменской области

800 тыс. рублей алиментов задолжал собственной дочери житель Казанского округа. Мужчина периодически скрывался, в том числе и когда судебный пристав обязал отработать его 40 часов. Сообщает управление ФССП России по Тюменской области.

Его попытались привлечь к уголовной ответственности. Для этого приставу пришлось отследить должника и сопроводить в управление. Мужчине доходчиво объяснили перспективу развития дела.

Чтобы избежать уголовной ответственности, он заключил контракт с Министерством обороны и уехал на спецоперацию. Заверив, что погасит задолженность по алиментам.