  • 8 октября 20258.10.2025среда
  • В Тюмени 3..5 С 0 м/с ветер северный

В Тюмени состоится финал Кубка КВН среди людей с инвалидностью

Общество, 17:16 08 октября 2025

департамент молодежной политики Тюменской области | Фото: департамент молодежной политики Тюменской области

Финал регионального Кубка КВН среди людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет во дворце творчества и спорта "Пионер" 18 октября. На сцене встретятся пять команд, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ребята приедут из Ишимского, Сорокинского, Бердюжского округов, Тюмени и Ялуторовска. Им предстоит посостязаться в конкурсах "приветствие", "импровизация" и "знакомый сюжет", где нужно будет показать миниатюры известных произведений на новый лад.

Победитель получит кубок и звание лучшего юмористического коллектива сезона 2025 года среди интегрированных команд КВН Тюменской области.

Начало в 15 часов. Возрастное ограничение: 6+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ДТиС Пионер , юмор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:06 08.10.2025Консервация фонтанов началась в Восточном округе Тюмени
20:32 08.10.2025Житель Казанского округа скрывался от алиментов и приставов
19:27 08.10.2025День Сибири состоится в Тобольске 8-9 ноября
19:04 08.10.2025Производители имбирных пряников из Ишима получили господдержку для сертификации продукции

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора