В Тюмени состоится финал Кубка КВН среди людей с инвалидностью
Финал регионального Кубка КВН среди людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет во дворце творчества и спорта "Пионер" 18 октября. На сцене встретятся пять команд, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Ребята приедут из Ишимского, Сорокинского, Бердюжского округов, Тюмени и Ялуторовска. Им предстоит посостязаться в конкурсах "приветствие", "импровизация" и "знакомый сюжет", где нужно будет показать миниатюры известных произведений на новый лад.
Победитель получит кубок и звание лучшего юмористического коллектива сезона 2025 года среди интегрированных команд КВН Тюменской области.
Начало в 15 часов. Возрастное ограничение: 6+