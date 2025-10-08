  • 8 октября 20258.10.2025среда
Сезон дорожных ремонтов завершают в Бердюжском округе

Общество, 17:38 08 октября 2025

скриншот видео администрации Бердюжского округа | Фото: скриншот видео администрации Бердюжского округа

Сезон дорожных ремонтов завершают в Бердюжском округе. Финишируют строители обновлением трех улиц в селе Бердюжье, сообщает администрация муниципального образования.

Сотрудники подрядной организации укладывают асфальт на перекрёстках, примыкающих к улице Ленина. Также здесь благоустраивают прилегающие территории, наносят разметку и устанавливают дорожные знаки.

Завершен ремонт дорожного полотна по ул. Афанасия Калинина. До конца сезона дорожные службы обновят ул. Степную.

