Сезон дорожных ремонтов завершают в Бердюжском округе
Сезон дорожных ремонтов завершают в Бердюжском округе. Финишируют строители обновлением трех улиц в селе Бердюжье, сообщает администрация муниципального образования.
Сотрудники подрядной организации укладывают асфальт на перекрёстках, примыкающих к улице Ленина. Также здесь благоустраивают прилегающие территории, наносят разметку и устанавливают дорожные знаки.
Завершен ремонт дорожного полотна по ул. Афанасия Калинина. До конца сезона дорожные службы обновят ул. Степную.