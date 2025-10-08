  • 8 октября 20258.10.2025среда
  • В Тюмени 3..5 С 0 м/с ветер северный

Студенты ТМУ стали призерами международной конференции морфологов

Общество, 17:27 08 октября 2025

ТМУ | Фото: ТМУ

Студенты Тюменского медицинского университета Григорий Зубик и Владислав Билык стали призерами международной научно-практической конференции "Инновационные технологии в образовательном процессе морфологических дисциплин" в Минске. Молодые ученые представили свои научные работы в секции "Экспериментальная и клиническая морфология" и заняли второе и третье места соответственно, сообщили в пресс-службе вуза.

Работа Владислава Билыка "Изменения высоты медиального продольного свода стопы при нагрузке" посвящена особенностям биомеханики и различиям адаптационных возможностей ведущей и не ведущей стопы. При проведении исследования применялись методы компьютерной плантографии. Он отмечает, что при различной функциональной нагрузке ведущая и не ведущая стопы изменяют свод в разной степени. Это имеет важное значение при проектировании ортопедических стелек. "Сейчас я изучаю взаимосвязь различных факторов, в том числе нарушения осанки и лишнего веса, с функциональными изменениями стопы", - отметил автор научной работы.

Григорий Зубик представил доклад "Взаимосвязь функционального типа конституции и состояния медиального продольного свода стоп". Исследование прослеживает взаимосвязь между количеством локомоций, то есть шагов, совершаемых человеком за две недели, и морфологическими характеристиками свода стопы. Анализ проводился с использованием пяти основных плантографических индексов. В ближайшее время разработчик планирует запатентовать результат своей деятельности.

Работы студентов выполнены на базе кафедры анатомии имени Н. Ф. Жвавого под руководством доцента Сергея Орлова и профессора Татьяны Чирятьевой. По этому направлению кафедра уже представила более пятидесяти публикаций, доклады были неоднократно отмечены наградами на всероссийских и международных конференциях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Тюменский медицинский университет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:06 08.10.2025Консервация фонтанов началась в Восточном округе Тюмени
20:32 08.10.2025Житель Казанского округа скрывался от алиментов и приставов
19:27 08.10.2025День Сибири состоится в Тобольске 8-9 ноября
19:04 08.10.2025Производители имбирных пряников из Ишима получили господдержку для сертификации продукции

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора