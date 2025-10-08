Студенты ТМУ стали призерами международной конференции морфологов

| Фото: ТМУ | Фото: ТМУ

Студенты Тюменского медицинского университета Григорий Зубик и Владислав Билык стали призерами международной научно-практической конференции "Инновационные технологии в образовательном процессе морфологических дисциплин" в Минске. Молодые ученые представили свои научные работы в секции "Экспериментальная и клиническая морфология" и заняли второе и третье места соответственно, сообщили в пресс-службе вуза.

Работа Владислава Билыка "Изменения высоты медиального продольного свода стопы при нагрузке" посвящена особенностям биомеханики и различиям адаптационных возможностей ведущей и не ведущей стопы. При проведении исследования применялись методы компьютерной плантографии. Он отмечает, что при различной функциональной нагрузке ведущая и не ведущая стопы изменяют свод в разной степени. Это имеет важное значение при проектировании ортопедических стелек. "Сейчас я изучаю взаимосвязь различных факторов, в том числе нарушения осанки и лишнего веса, с функциональными изменениями стопы", - отметил автор научной работы.

Григорий Зубик представил доклад "Взаимосвязь функционального типа конституции и состояния медиального продольного свода стоп". Исследование прослеживает взаимосвязь между количеством локомоций, то есть шагов, совершаемых человеком за две недели, и морфологическими характеристиками свода стопы. Анализ проводился с использованием пяти основных плантографических индексов. В ближайшее время разработчик планирует запатентовать результат своей деятельности.

Работы студентов выполнены на базе кафедры анатомии имени Н. Ф. Жвавого под руководством доцента Сергея Орлова и профессора Татьяны Чирятьевой. По этому направлению кафедра уже представила более пятидесяти публикаций, доклады были неоднократно отмечены наградами на всероссийских и международных конференциях.