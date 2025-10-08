Консервация фонтанов началась в Восточном округе Тюмени

Фото: управа Восточного административного округа

Работы по консервации оборудования фонтанов стартовали в Восточном административном округе Тюмени с 1 октября, сообщает администрация города.

Мероприятия продлятся до 15 октября. В этот период проведут обслуживание и подготовку фонтанов к зиме.

Отметим, в Восточном округе расположены семь фонтанов, которые украшают городскую инфраструктуру и радуют жителей в теплое время года.

Весной, когда потеплеет, фонтанные комплексы подготовят к летнему сезону и они вновь подарят жителям города красоту и прохладу.