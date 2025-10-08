  • 8 октября 20258.10.2025среда
  • В Тюмени 3..5 С 0 м/с ветер северный

Консервация фонтанов началась в Восточном округе Тюмени

Общество, 21:06 08 октября 2025

управа Восточного административного округа | Фото: управа Восточного административного округа

Работы по консервации оборудования фонтанов стартовали в Восточном административном округе Тюмени с 1 октября, сообщает администрация города.

Мероприятия продлятся до 15 октября. В этот период проведут обслуживание и подготовку фонтанов к зиме.

Отметим, в Восточном округе расположены семь фонтанов, которые украшают городскую инфраструктуру и радуют жителей в теплое время года.

Весной, когда потеплеет, фонтанные комплексы подготовят к летнему сезону и они вновь подарят жителям города красоту и прохладу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# консервация , фонтаны

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:06 08.10.2025Консервация фонтанов началась в Восточном округе Тюмени
20:32 08.10.2025Житель Казанского округа скрывался от алиментов и приставов
19:27 08.10.2025День Сибири состоится в Тобольске 8-9 ноября
19:04 08.10.2025Производители имбирных пряников из Ишима получили господдержку для сертификации продукции

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора