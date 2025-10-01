  • 10 октября 202510.10.2025пятница
В Тюмени прошел конкурс художественной самодеятельности для сотрудников Следственного комитета

Общество, 11:42 10 октября 2025

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Победителей второго этапа Всероссийского конкурса художественной самодеятельности среди следственных управлений Следственного комитета России от Уральского федерального округа определили в Тюмени. Сотрудники СК и члены их семей — лауреаты региональных туров конкурса — представили номера в номинациях: "Актерское мастерство", "Исполнительское мастерство", "Хореографическое искусство", "Вокал", "Вокальные коллективы".

"Для нас большая честь оказать содействие в проведении этого мероприятия, — обратился к участникам конкурса заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский. — Важно, чтобы то, что мы делаем, приходя каждый день на свое рабочее место, обрастало человеческими отношениями, чтобы в этом были позитивные эмоции. Искусство — лучший способ выразить то, что у нас в душе, обратиться к своим коллегам и друзьям".

Во втором этапе конкурса приняли участие сотрудники следственных управлений из Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей и ХМАО — Югры. Конкурс семейный и включает три возрастных группы: до 10 лет включительно, от 11 до 15 лет, от 16 лет и старше. Выступления участников оценивали представители органов власти и деятели культуры.

"Этот конкурс направлен на раскрытие потенциала сотрудников Следственного комитета, на патриотические ценности. Мы делаем одно общее доброе дело. Это место, где сотрудники могут проявить себя, открыть в себе новые таланты", — рассказала ИА "Тюменская линия" член жюри конкурса, инспектор по взаимодействию с общественностью по электронным каналам связи следственного управления СК РФ по Тюменской области Юлия Николаева.

Первое место в возрастной группе от 16 лет и старше в номинации "Вокал" заняла старший инспектор по приему граждан следственного управления Следственного комитета России по Тюменской области Азия Конокова. Демонстрировать вокальные способности на творческом конкурсе среди коллег — волнительно и ответственно, признается она.

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

"В прошлом году Тюменская область принимала участие в этом конкурсе, мы поехали в Москву, выступали в нескольких номинациях. Это волнительно, ответственно, потому что уровень коллег, которые приезжают на итоговый конкурс, очень высокий. У нас коллеги в разных регионах очень хорошо поют", — рассказала Азия Конокова.

