Тюменские студенты-медики посетили областную больницу в Тобольске

Общество, 13:36 09 октября 2025

www.tyumsmu.ru

Областную больницу № 3 в Тобольске посетили студенты и выпускники Тюменского медуниверситета в рамках проекта "Сельско-медицинский карьерный туризм". В экспедиции приняли участие выпускники Института клинической медицины, студенты Института материнства и детства, Института общественного здоровья и цифровой медицины, в том числе и иностранные обучающиеся, сообщили в пресс-службе вуза.

Руководители учреждения показали гостям сосудистое отделение больницы, снащенное современным ангиографическим комплексом, позволяющим выполнять сложнейшие операции на сосудах головного мозга и сердца. Также гости посетили отделение травматологии и ортопедии, хирургические отделения, отделение анестезиологии и реанимации. Студенты увидели консультативную поликлинику и диагностические службы.

После знакомства с больницей студенты побывали на экскурсии по городу и увидели жилье для медиков, предоставляемое при трудоустройстве. Завершилась экспедиция посещением Тобольского кремля.

Совместный проект Тюменского медицинского университета и департамента здравоохранения Тюменской области реализуется с 2023 года. Студенты не только знакомятся с деятельностью областных больниц, но и посещают достопримечательности, исторические и знаковые места района.

# медики , студенты , Тюменский медицинский университет

