Северный фольклор в современном звучании представит тюменцам M’uzLab

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Отчетный концерт седьмой музыкальной креативной лаборатории M’uzLab пройдёт в Тюмени в театральном центре "Космос" 12 октября с 18 до 20 часов. Вход по регистрации.

Основная тема этого года — северный фольклор в современном звучании. В июле команда проекта отправилась на северную экспедицию: изучали фольклор коренных народов Севера, исследовали их музыку, песни и легенды.

"В этом году лаборатория довольно обширная. Помимо того, что проходил основной этап отбора в Тюмени, отбирали музыкантов в Ноябрьске, Нефтеюганске и Тобольске. На выездных этапах проводили лекции по тому же сонграйтингу, куда мы привозили экспертов. В заявках мы обращали внимание на качество материала музыкантов-авторов, эмоциональный отклик (насколько артист глубоко в материале и может погрузить себя и зрителя). И был ещё один критерий, который мы называем в M’uzLab перспективностью, а именно то, с какой динамикой работает участник: как часто создает и выкладывает свежий материал, как много материала в целом" , — поделилась руководитель лаборатории Сюзанна Иванова.

Напомним, что 9 по 13 октября Тюмень станет центром притяжения для музыкантов со всей России. На финальном концерте в "Космосе" 50 музыкантов представят свои треки, вдохновленные тематикой Севера. Музыкантов объединили в 10 команд, которых курировали федеральные эксперты Егор Сесарев, Марко Джакомо, Максим Задворнов, Мэри Скрим и Анна Решетарь.

Также участники посетят и образовательную программу: лекции, практикумы,

дискуссии на тему создания и продвижения авторского творчества.

В этом году команда M'uzLab открывает возможность попасть на лекции для

горожан. Вход свободный, но нужна регистрация.

Возрастное ограничение: 6+.