Профилактический рейд по пожарной безопасности прошел в Тюменском округе
Инспекторы государственного пожарного надзора вместе с представителями администрации Чикчинского сельского поселения провели профилактический рейд в населенных пунктах Тюменского округа, сообщает региональное ГУ МЧС России.
Специалисты ведомств уделили особое внимание домам, где проживают многодетные семьи и граждане пожилого возраста.
Сотрудники МЧС России провели индивидуальные консультации с жителями, разъяснив правила безопасного использования отопительных приборов, электрооборудования и печного отопления.
Жители получили практические советы по предотвращению возгораний и действиям в случае возникновения пожара.
Такие рейды являются эффективным инструментом профилактики пожаров и повышения культуры безопасности среди населения. Их регулярное проведение способствует снижению количества возгораний и сохранению жизней людей.