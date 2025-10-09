222 патрулирования улиц провела казачья народная дружина Тобольска за сентябрь

222 патрулирования улиц выполнила казачья народная дружина Тобольска за сентябрь. Казаки помогают обеспечивать безопасность в шестом, седьмом, 15 микрорайонах, туристической и подгорной частях города, сообщает администрация муниципального образования.

Ежедневно на дежурство выходят до семи казаков, которые взаимодействуют с полицией. Дружинники проводят профилактические беседы и следят за соблюдением общественного порядка.

За месяц казаки помогли выявить 22 административных правонарушения во время массовых мероприятий.