Волонтеры тюменского марафона “Врата Сибири” получили награды 

Общество, 11:20 10 октября 2025

из Telegram-канала администрации Тюмени | Фото: из Telegram-канала администрации Тюмени

Торжественная церемония награждения волонтёров возрожденного тюменского марафона "Врата Сибири" состоялась в большом зале администрации Тюмени 9 октября. Гостями события стали более 200 добровольцев, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Директор ведомства Дмитрий Фабричников поблагодарил всех, кто оказывал помощь и поддержку, кто создавал атмосферу тепла, заботы и праздника.

Волонтеры сопровождали участников на протяжении всего пути, создавая вдохновляющую атмосферу. Среди отличившихся — тим-лидеры, взявшие на себя ответственность за работу в ключевых зонах соревнования: камерах хранения, пунктах питания, на участках трассы и стартовом городке.

Особое признание получили сотрудники регистрационной службы, успевшие подготовить и выдать рекордные 3 тыс. 300 стартовых пакетов за пять рабочих дней.

из Telegram-канала администрации Тюмени | Фото: из Telegram-канала администрации Тюмени

Отдельно отмечены волонтеры, обеспечившие безопасность, логистику и комфорт участников на всей дистанции марафона. Среди них особо выделялись волонтеры старта, ориентировавшиеся на улицах города от Полевой до Водопроводной, обеспечивая поддержку и бесперебойное функционирование инфраструктуры трассы.

Подводя итоги, организатор мероприятия, директор марафона Роман Берестовский выразил признательность каждому участнику процесса, подчеркнув важность роли добровольцев в успехе любого крупного события.

# марафон , спорт

