В мессенджере Max запустили "Цифровой ID" по водительским правам

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Россияне смогут оформить цифровой ID через онлайн-платформу Max в упрощенном формате с помощью водительских прав на сайте "Госуслуги", заявил глава VK Владимир Кириенко на форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis.

"На старте цифровой ID был доступен только по биометрии или по заграничному паспорту. Совместно с "Госуслугами" мы сегодня запустили возможность создания цифрового ID по водительским правам. За пару минут любой пользователь может получить все возможности цифрового ID", — цитирует Кириенко РИА Новости.

Цифровой ID, выпущенный таким способом, можно использовать только для подтверждения возраста, объяснил гендиректор VK.

Для оформления в упрощенном формате пользователю достаточно иметь водительское удостоверение в приложении "Госуслуги". Чтобы это сделать, нужно выбрать в профиле иконку "Цифровой ID" и нажать на кнопку "Создать". После этого пользователю необходимо дать согласие на "Вход по лицу или отпечатку пальца", нажать на кнопку "Перейти в "Госуслуги" и выбрать подтверждение личности по водительским правам.

Таким образом, россияне могут создать цифровой ID тремя способами: с помощью подтвержденной биометрии, загранпаспорта нового образца и водительских прав.

Возможность создавать цифровой ID, позволяющий подтверждать возраст, социальный статус и многое другое появилась у пользователей Max в сентябре. Создать цифровой ID могут граждане России старше 18 лет — личность будет подтверждаться с помощью динамического QR-кода в профиле мессенджера, который обновляется каждые 30 секунд.

VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".