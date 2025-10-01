  • 10 октября 202510.10.2025пятница
  • USD81,4103
    EUR94,7030
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер северо-восточный

В мессенджере Max запустили "Цифровой ID" по водительским правам

Общество, 11:31 10 октября 2025

фото ИА "Тюменская линия"

Россияне смогут оформить цифровой ID через онлайн-платформу Max в упрощенном формате с помощью водительских прав на сайте "Госуслуги", заявил глава VK Владимир Кириенко на форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis.

"На старте цифровой ID был доступен только по биометрии или по заграничному паспорту. Совместно с "Госуслугами" мы сегодня запустили возможность создания цифрового ID по водительским правам. За пару минут любой пользователь может получить все возможности цифрового ID", — цитирует Кириенко РИА Новости.

Цифровой ID, выпущенный таким способом, можно использовать только для подтверждения возраста, объяснил гендиректор VK.

Для оформления в упрощенном формате пользователю достаточно иметь водительское удостоверение в приложении "Госуслуги". Чтобы это сделать, нужно выбрать в профиле иконку "Цифровой ID" и нажать на кнопку "Создать". После этого пользователю необходимо дать согласие на "Вход по лицу или отпечатку пальца", нажать на кнопку "Перейти в "Госуслуги" и выбрать подтверждение личности по водительским правам.

Таким образом, россияне могут создать цифровой ID тремя способами: с помощью подтвержденной биометрии, загранпаспорта нового образца и водительских прав.

Возможность создавать цифровой ID, позволяющий подтверждать возраст, социальный статус и многое другое появилась у пользователей Max в сентябре. Создать цифровой ID могут граждане России старше 18 лет — личность будет подтверждаться с помощью динамического QR-кода в профиле мессенджера, который обновляется каждые 30 секунд.

VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# мессенджер

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:37 10.10.2025В Год героев тюменское “Движение первых” реализует патриотические проекты  
12:04 10.10.2025О личном боевом опыте рассказал студентам участник проекта "Боевой кадровый резерв"
11:53 10.10.2025Василий Есин рассказал, как не попасться на уловки мошенников при заключении контракта с Минобороны
11:42 10.10.2025В Тюмени прошел конкурс художественной самодеятельности для сотрудников Следственного комитета

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора