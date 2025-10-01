  • 10 октября 202510.10.2025пятница
  • USD81,4103
    EUR94,7030
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер северо-восточный

Более 250 юных тоболяков станут участниками турнира по плаванию

Спорт, 14:49 10 октября 2025

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Традиционный турнир по плаванию "Золотая осень" пройдет в Тобольске 11 октября. Соревнования развернутся в бассейне спорткомплекса "Чемпион" в 15 микрорайоне, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Участниками турнира станут более 250 юных тоболяков в возрасте от 8 до 18 лет. В программе соревнований запланированы захватывающие заплывы на дистанции 50 и 100 метров на спине.

Отметим, спортивный комплекс "Чемпион" был построен в рамках масштабной программы развития городской инфраструктуры "Тобольск 2020" и уже в 2022 году у тоболяков появилась возможность заниматься плаванием в новом комплексе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# плавание , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:49 10.10.2025Более 250 юных тоболяков станут участниками турнира по плаванию
13:21 10.10.2025Около 100 спортсменов встретятся на соревнованиях по тхэквондо в Тюмени
09:08 10.10.2025В Тюмени почти 200 дзюдоистов поборются за звание сильнейших в УФО
10:18 09.10.2025Национальные команды Тюмени посоревнуются в стрельбе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора