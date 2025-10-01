Более 250 юных тоболяков станут участниками турнира по плаванию

Традиционный турнир по плаванию "Золотая осень" пройдет в Тобольске 11 октября. Соревнования развернутся в бассейне спорткомплекса "Чемпион" в 15 микрорайоне, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Участниками турнира станут более 250 юных тоболяков в возрасте от 8 до 18 лет. В программе соревнований запланированы захватывающие заплывы на дистанции 50 и 100 метров на спине.

Отметим, спортивный комплекс "Чемпион" был построен в рамках масштабной программы развития городской инфраструктуры "Тобольск 2020" и уже в 2022 году у тоболяков появилась возможность заниматься плаванием в новом комплексе.