В Тюменской области два врача получили награды Минздрава России
Высокую оценку на федеральном уровне получили сотрудники областной больницы №11. Две медицинские работницы удостоены благодарностей Министерства здравоохранения РФ, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.
Награду за вклад в сохранение здоровья детей получила врач-педиатр Ырысжан Кузенбаева. За работу по охране здоровья женщин и материнства наградили врача-акушера-гинеколога Людмилу Зауташвили.
"Эти награды — заслуженное признание высочайшего профессионализма и преданности делу наших коллег. Их ежедневный труд является основой нашей работы и ориентиром для всего коллектива", - сказал главный врач Павел Грибанов.