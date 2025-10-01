  • 10 октября 202510.10.2025пятница
В Тюменской области два врача получили награды Минздрава России

Общество, 18:08 10 октября 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Высокую оценку на федеральном уровне получили сотрудники областной больницы №11. Две медицинские работницы удостоены благодарностей Министерства здравоохранения РФ, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Награду за вклад в сохранение здоровья детей получила врач-педиатр Ырысжан Кузенбаева. За работу по охране здоровья женщин и материнства наградили врача-акушера-гинеколога Людмилу Зауташвили.

"Эти награды — заслуженное признание высочайшего профессионализма и преданности делу наших коллег. Их ежедневный труд является основой нашей работы и ориентиром для всего коллектива", - сказал главный врач Павел Грибанов.

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

# врачи , Министерство здравоохранения РФ

