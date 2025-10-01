  • 10 октября 202510.10.2025пятница
Четыре тюменских участника стали лауреатами окружного этапа премии "Гордость нации 2025"

Общество, 18:59 10 октября 2025

региональное отделение Ассамблеи народов России | Фото: региональное отделение Ассамблеи народов России

Четыре участника из Тюменской области вошли в число лауреатов окружного этапа всероссийской премии "Гордость нации 2025". Награждение состоялось 10 октября в Екатеринбурге.

Всего региональное отделение Ассамблеи народов России направляло на окружной этап премии "Гордость нации 2025" шесть заявок. Проекты четырех из них по решению экспертной комиссии признаны лучшими в УФО.

"Данные результаты подтверждают высокое качество участников, которые были отобраны на региональном этапе. Желаем коллегам успеха на федеральном конкурсе", - отметил председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев.

По итогам окружного этапа председатель регионального отделения Союза писателей России Сергей Козлов стал лауреатом I степени в номинации "За вклад в сохранение и развитие родных языков". Журналисту радио "Регион-Тюмень" Галине Вилюм вручили диплом лауреата I степени в номинации "За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики".

Звания лауреатов II степени в номинации "Поколение Ум" удостоена команда студентов Тюменского государственного медицинского университета, в состав которой вошли Кирилл Падерин, Денис Войков и Жанна Янушкевичус. Председатель Общества русской культуры Тюменской области Тамара Трунилова стала лауреатом II степени в номинации "За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях".

﻿

"Для каждого из тюменских участников – это достойный результат. Впереди их ждет заключительный федеральный этап общественной премии. Кроме того, мы приняли решение и дополнительно направили на федеральный этап еще пять заявок от Тюменской области", - прокомментировал председатель реготделения Ассамблеи народов России Евгений Воробьев.

Напомним, VI Всероссийская общественная премия за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России "Гордость нации 2025" проходит в три этапа. Итоги регионального подвели в Тюменской области 29 августа. Заключительным станет награждение в Москве 10 ноября, где назовут победителей федерального уровня.

Любовь Голышева

# Гордость нации , Евгений Воробьев

﻿
