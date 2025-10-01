  • 11 октября 202511.10.2025суббота
Студент из Тюмени победил во Всероссийской олимпиаде по журналистике

Общество, 11:38 11 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Студент Тюменского государственного университета Игорь Грачев победил во Всероссийской олимпиаде по журналистике. Очный тур прошел в Томске.

"Я не планировал участвовать в олимпиаде, но последовал совету преподавателя – Виктории Валерьевны Марковой – и зарегистрировался на дистанционный этап. Успешно пройдя отбор, занял третье место по Уральскому федеральному округу среди 175 участников из 27 вузов, получил приглашение в Томск", – рассказал Игорь Грачев изданию "Тюменская область сегодня".

Участники выполнили два блока заданий: за два часа они написали эссе на тему информационного шума в медиа с опорой на цитату Марины Цветаевой "Глотатели пустот, читатели газет!". После чего дали развернутые ответы по основам и истории журналистики, профессиональному праву и этике.

Для участников олимпиады также организовали экскурсию по центру Томска, деловую ознакомительную игру, творческие и теоретические задания. Представители 12 журналистских факультетов презентовали свои учебные заведения.

Особую благодарность Игорь Грачев выражает преподавателям ТюмГУ, чьи занятия помогли добиться успеха: В. В. Марковой, Н. Э. Шишкину, А. А. Андреевой, И. Н. Пупышевой и О. А. Петровой (за организацию поездки).

Отметим, олимпиаду организовала Высшая школа журналистики Томского государственного университета.

# Всероссийская олимпиада , журналистика , ТюмГУ

