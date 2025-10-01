  • 11 октября 202511.10.2025суббота
Попробовать себя в создании мозаики можно на выставке “Тюменская марка”

Общество, 11:51 11 октября 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Попробовать себя в создании мозаики могут все желающие на бизнес-выставке “Тюменская марка” в Выставочном зале Тюмени 11 и 12 октября.

Мозаичная мастерская организована при храме Покрова Пресвятой Богородицы. Ее организаторы решили принять участие в “Тюменской марке”, чтобы популяризировать этот вид творчества и привлечь волонтеров. Каждый может познакомиться с древним искусством на выставочном стенде мастерской. Для создания мозаики используются смальта, природный камень и сусальное золото.

“Мастерскую организовали для обучения волонтеров, которые по мере повышения мастерства будут принимать участие в создании мозаичных работ в храме. Мозаика в храме – дорогой проект. Если будут привлечены волонтеры, то 30 процентов суммы сможем сэкономить за эти годы. Уже сейчас московские мастера оценивают нашу работу как ювелирную, высокохудожественную”, – сказал руководитель мастерской Владимир Иванов.

В мастерской можно пройти мастер-класс и курс обучения, чтобы в дальнейшем принять участие в оформлении храма.

Формируются группы. Подать заявку можно по ссылке. За человеком, который посещает мастерскую давно и делает успехи, закрепляют двоих-троих учеников.

Бывает, что мастерская работает до 22-23 часов, посетить ее можно и в выходные. Сюда приходят люди разного возраста. Раньше активно посещала молодёжь – студенты Тюменского государственного института культуры. Сейчас в основном приходят горожане от 40 лет.

Волонтеры прикладывают свою руку к фонам и орнаментам, которые разместят в храме. А образы и сложные элементы выполнит команда художников из мастерской одного из лучших специалистов в этом деле в России Максима Богданова.

Отметим, организаторы мастерской ранее выиграли грант президентского фонда культурных инициатив. Так, для детей в рамках проекта проводят мастер-классы. Достигнута договоренность с художественными школами Тюмени. В мастерской провели уже несколько встреч.

“Дети примерно 12-16 лет очень заинтересовались. Обращаются к нам с просьбой, чтобы мы проводили мастер-классы в школах. Начинаем сотрудничать с одной из них, там около 170 детей”, – добавил руководитель мастерской.

Посетить выставку “Тюменская марка” горожане могут 11 и 12 октября на ул. Севастопольской, 12.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

# мозаика , Тюменская марка , храм

