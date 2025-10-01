Две школы в Тюмени признаны образцовыми по стандартам Росатома
Тюменские школы № 40 и № 68 получили статус образцовых по методике Госкорпорации "Росатом" — официальное подтверждение высоких достижений внедрения бережливых технологий.
Получение такого статуса накладывает на учреждения серьёзную ответственность по популяризации и масштабированию проектной деятельности с применением бережливых подходов.
В Тюмени созданы "точки роста" в сфере бережливого управления для всего образовательного сектора их опыт поможет повысить эффективность работы и других организаций города.