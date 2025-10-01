  • 12 октября 202512.10.2025воскресенье
  • USD81,1898
    EUR94,0491
  • В Тюмени 3..5 С 4 м/с ветер восточный

Две школы в Тюмени признаны образцовыми по стандартам Росатома

Общество, 14:12 12 октября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тюменские школы № 40 и № 68 получили статус образцовых по методике Госкорпорации "Росатом" — официальное подтверждение высоких достижений внедрения бережливых технологий.

Получение такого статуса накладывает на учреждения серьёзную ответственность по популяризации и масштабированию проектной деятельности с применением бережливых подходов.

В Тюмени созданы "точки роста" в сфере бережливого управления для всего образовательного сектора их опыт поможет повысить эффективность работы и других организаций города.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# бережливое производство , Росатом , школы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:49 12.10.2025Жители Тюмени могут помочь бойцам СВО на “Тюменской марке”
14:12 12.10.2025Две школы в Тюмени признаны образцовыми по стандартам Росатома
12:41 12.10.2025Свечи и мыло в виде достопримечательностей Тюмени создает семья Орловых
11:43 12.10.2025Сувенирные печатные пряники представили на “Тюменской марке”

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора