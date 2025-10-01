Более 100 человек заявились на тюменский форум для IT и digital-специалистов "Пчела"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 100 человек заявились на форум для IT и digital-специалистов "Пчела", который пройдет 16 ноября. Это студенты и молодые специалисты от 18 до 30 лет, которые представляют направления: разработка, программирование, дизайн, smm, аналитика, маркетинг и другие.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала один из организаторов форума Мария Неустроева. По ее словам, подробную программу опубликуют ближе к дате мероприятия. Однако уже известно, что для участников подготовили лекции, разделенные на два направления: IT и digital. Также предусмотрены различные мастер-классы и воркшопы по развитию Soft skills и hard skills, панельные дискуссии и обсуждения тенденций рынка труда и востребованных профессий.

Кроме этого, состоится карьерная ярмарка, где участники познакомятся с ведущими компаниями региона и пройдут собеседование на работу или стажировку.

Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация, которая открыта до 14 ноября в официальной группе форума во ВКонтакте.

Возрастное ограничение: 18+.

Напомним, что в прошлый раз организаторы сделали упор не только на поиск предложений работодателей о трудоустройстве, но и показали возможности, доступные для расширения портфолио и резюме.

Виктория Макарова