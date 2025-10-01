  • 13 октября 202513.10.2025понедельник
  • USD81,1898
    EUR94,0491
  • В Тюмени 2..4 С 4 м/с ветер восточный

Более 100 человек заявились на тюменский форум для IT и digital-специалистов "Пчела"

Общество, 13:14 13 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 100 человек заявились на форум для IT и digital-специалистов "Пчела", который пройдет 16 ноября. Это студенты и молодые специалисты от 18 до 30 лет, которые представляют направления: разработка, программирование, дизайн, smm, аналитика, маркетинг и другие.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала один из организаторов форума Мария Неустроева. По ее словам, подробную программу опубликуют ближе к дате мероприятия. Однако уже известно, что для участников подготовили лекции, разделенные на два направления: IT и digital. Также предусмотрены различные мастер-классы и воркшопы по развитию Soft skills и hard skills, панельные дискуссии и обсуждения тенденций рынка труда и востребованных профессий.

Кроме этого, состоится карьерная ярмарка, где участники познакомятся с ведущими компаниями региона и пройдут собеседование на работу или стажировку.

Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация, которая открыта до 14 ноября в официальной группе форума во ВКонтакте.

Возрастное ограничение: 18+.

Напомним, что в прошлый раз организаторы сделали упор не только на поиск предложений работодателей о трудоустройстве, но и показали возможности, доступные для расширения портфолио и резюме.

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# IT , молодые специалисты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:36 13.10.2025Полуфинал проекта Минобрнауки Science Slam пройдет в Тюмени
13:14 13.10.2025Более 100 человек заявились на тюменский форум для IT и digital-специалистов "Пчела"
12:30 13.10.2025МВД рассказало об отраженных DDoS-атаках в сентябре
12:08 13.10.2025Тюменские эксперты сформировали шорт-лист конкурса "Книга года - 2025"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора