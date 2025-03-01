200 человек подали заявки на тюменский форум "Пчела"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Около 200 человек подали заявки на участие в форуме для IT и digital-специалистов "Пчела", который состоится в Тюмени 27 апреля.

Заявочная кампания продлится до 20 апреля. Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель форума Диана Абдукаримова, заявки могут подать все желающие.

"Тюменская область, конечно, приоритетнее для работодателей, но у нас были молодые люди, которые в прошлый раз приехали даже из Санкт-Петербурга. На форуме ожидаем увидеть более 150 делегатов", — поделилась Диана Абдукаримова.

В этот раз организаторы хотят сделать упор не только на поиск предложений работодателей о трудоустройстве, но и показать возможности, доступные для расширения портфолио и резюме. Например, тюменцам расскажут, что они могут отправиться на международную стажировку от организации AIESEC.

Напомним, на форуме "Пчела" участники форума получат возможность прокачать свои навыки на образовательных сессиях и воркшопах от ведущих экспертов. На ярмарке вакансий, которая развернется 27 апреля, тюменцы познакомятся с IT и digital-компаниями региона. Участники смогут решить кейс от компаний, пройти собеседование прямо на месте и получить заветное предложение.

Зарегистрироваться можно по ссылке. Возрастное ограничение: 16+.

Инна Пахомова