Жителям Тюменской области рассказали, что делать в случае атаки БПЛА

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В случае визуального обнаружения в воздухе БПЛА необходимо оперативно сообщить об этом в службу вызова экстренных оперативных служб по номеру "112" или в полицию по номеру "102".

"Приготовьтесь назвать свою фамилию, имя, отчество, место, время, количество и тип обнаруженных БПЛА, примерное направление полета и характер поведения (зависание, барражирование над объектом и т. д.), и другую важную информацию, - сообщает антитеррористическая комиссия Тюмени. - После этого, по возможности следует покинуть опасную зону и укрыться в ближайших подъездах, цокольных этажах, подвалах жилых домов, подземных переходах, подземных парковках. Если вы находитесь в помещении, необходимо отойти от окон, предупредить других людей об опасности нахождения на открытой местности, не пользоваться лифтом. И при любом раскладе не пытайтесь сбить БПЛА".

При применении средств поражения с использованием БПЛА — не стоит поддаваться панике.

В случае обнаружения места посадки или падения БПЛА на местности, запрещено к нему приближаться. Информацию о месте его падения необходимо сообщить по телефонам – "112" или "102". При этом не следует совершать звонки по телефону в непосредственной близости от БПЛА (это может привести к детонации). Для оперативного информирования силовых структур об угрозах применения БПЛА можно воспользоваться приложением "Радар.НФ".

Не нужно подходить к упавшему БПЛА, чтобы его фотографировать или снимать на видео — это опасно для жизни. Категорически запрещается размещать фото и видео БПЛА, комментарии о месте происшествия в публичном пространстве (телеграм-каналы, социальные сети, групповые чаты и т. д.). Распространенные данные могут быть использованы в экстремистских целях, напомнили специалисты.