  • 13 октября 202513.10.2025понедельник
  • USD81,1898
    EUR94,0491
  • В Тюмени 2..4 С 4 м/с ветер восточный

Жителям Тюменской области рассказали, что делать в случае атаки БПЛА

Общество, 11:35 13 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В случае визуального обнаружения в воздухе БПЛА необходимо оперативно сообщить об этом в службу вызова экстренных оперативных служб по номеру "112" или в полицию по номеру "102".

"Приготовьтесь назвать свою фамилию, имя, отчество, место, время, количество и тип обнаруженных БПЛА, примерное направление полета и характер поведения (зависание, барражирование над объектом и т. д.), и другую важную информацию, - сообщает антитеррористическая комиссия Тюмени. - После этого, по возможности следует покинуть опасную зону и укрыться в ближайших подъездах, цокольных этажах, подвалах жилых домов, подземных переходах, подземных парковках. Если вы находитесь в помещении, необходимо отойти от окон, предупредить других людей об опасности нахождения на открытой местности, не пользоваться лифтом. И при любом раскладе не пытайтесь сбить БПЛА".

При применении средств поражения с использованием БПЛА — не стоит поддаваться панике.

В случае обнаружения места посадки или падения БПЛА на местности, запрещено к нему приближаться. Информацию о месте его падения необходимо сообщить по телефонам – "112" или "102". При этом не следует совершать звонки по телефону в непосредственной близости от БПЛА (это может привести к детонации). Для оперативного информирования силовых структур об угрозах применения БПЛА можно воспользоваться приложением "Радар.НФ".

Не нужно подходить к упавшему БПЛА, чтобы его фотографировать или снимать на видео — это опасно для жизни. Категорически запрещается размещать фото и видео БПЛА, комментарии о месте происшествия в публичном пространстве (телеграм-каналы, социальные сети, групповые чаты и т. д.). Распространенные данные могут быть использованы в экстремистских целях, напомнили специалисты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# БПЛА

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:36 13.10.2025Полуфинал проекта Минобрнауки Science Slam пройдет в Тюмени
13:14 13.10.2025Более 100 человек заявились на тюменский форум для IT и digital-специалистов "Пчела"
12:30 13.10.2025МВД рассказало об отраженных DDoS-атаках в сентябре
12:08 13.10.2025Тюменские эксперты сформировали шорт-лист конкурса "Книга года - 2025"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора