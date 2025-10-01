Тюменские эксперты сформировали шорт-лист конкурса "Книга года - 2025"

| Фото: Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева | Фото: Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева

Заседание жюри регионального конкурса "Книга года - 2025" состоялось в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева. Эксперты сформировали шорт-лист, пишет информационный центр правительства региона.

"Событие позволяет не только высказать мнение, но и послушать коллег, узнать больше о местной литературе и книгоиздании. Профессионализм членов жюри на высоком уровне, многие уже не первый год принимают участие. Это говорит о том, что есть выработанная тактика в отборе лучших изданий, есть вкус к художественной и научной литературе, есть профессиональные знания и понимание, какой должна быть книга, претендующая на победу в конкурсе "Книга года", - сообщает член жюри, тюменская поэтесса Антонина Маркова.

| Фото: Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева | Фото: Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева

Лауреатов и дипломантов объявят 24 октября в 17 часов на торжественной церемонии награждения, которая состоится в ТОНБ. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 6+