Подросток, сломавший руку однокласснику, заплатит 100 тысяч рублей

100 тыс. рублей заплатит в Тюмени подросток, сломавший однокласснику руку во время перемены, сообщает прокуратура Тюменской области.

Надзорное ведомство провело проверку по обращению местной жительницы о причинении её 14-летнему сыну тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что в октябре 2024 года в школе во время перемены сыну заявительницы одноклассник сделал загиб руки за спину, отчего подросток почувствовал боль.

В медучреждении ему диагностирован закрытый перелом левой плечевой кости со смещением отломков. Подросток перенёс уже две операции и находится на домашнем обучении.

Согласно заключению судебно–медицинской экспертизы здоровью несовершеннолетнего причинён тяжкий вред, однако в возбуждении уголовного дела было отказано в связи с недостижением виновным возраста уголовной ответственности.

Прокуратура округа обратилась в суд с иском о взыскании в пользу пострадавшего несовершеннолетнего компенсации морального вреда.

Центральный районный суд Тюмени удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал 100 тыс. рублей с виновного подростка, а при недостаточности у него средств – солидарно с его матери.