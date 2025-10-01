Прием заявок на областной фестиваль "ART-варежка" стартовал в Тюмени

| Фото: департамент культуры администрации Тюмени | Фото: департамент культуры администрации Тюмени

Прием заявок на IV Областной фестиваль "ART-варежка" стартовал в Тюмени. Стать участниками могут жители региона старше 9 лет, сообщили в городском департаменте культуры.

Сделать работу можно в любой технике, будь это вязание или керамика. Сувенирная продукция должна быть выполнена в виде варежки или валенка, либо с использованием этих элементов. Также участник может создать "этно-варежку" как функциональный предмет одежды.

По словам организаторов, фестиваль-конкурс соберет коллекцию лучших творческих идей. В будущем работы станут основой для новых, узнаваемых сувениров Тюменской области.

Прием заявок и работ продлится до 10 ноября. Подробности - на сайте организатора.