Вопросы борьбы с раком груди обсудили на конференции в Тюмени

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Более 50 врачей из крупнейших медицинских центров Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Тюмени, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы и Омска приняли участие в конференции по эстетической и реконструктивной хирургии молочной железы, которая состоялась в тюменском Медицинском городе. В рамках мероприятия участники обсудили вопросы борьбы с раком груди и провели успешную операцию пациентке из Тюмени, сообщает инфоцентр регионального правительства.

В течение двух дней врачи-онкологи участвовали не только в теоретических сессиях, посвященных вопросам лечения наследственного и очагового рака, но и в практических мастер-классах по реконструктивной хирургии.

Специалист Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена совместно с тюменскими коллегами выполнили второй этап операции. Пациентке не только завершили реконструкцию ранее оперированной груди, но и провели коррекцию второй молочной железы, чтобы добиться полной симметрии. Таким образом, был реализован весь комплекс хирургических и эстетических мероприятий по восстановлению груди после онкологического лечения. Через несколько месяцев тюменские специалисты проведут пациентке заключительный этап — реконструкцию соска методом татуажа.

"На современном этапе лечения онкологических заболеваний молочных желез одним из основных остается хирургическое вмешательство, наряду с системной лекарственной и лучевой терапией. Сегодня хирургический этап неотделим от восстановления эстетики груди. Поэтому для современного онколога крайне важно владеть пластическими методиками", - прокомментировала директор и главный врач Медицинского города Валерия Павлова.

Как сообщили в инфоцентре регионального правительства, количество женщин, сталкивающихся с онкологическими заболеваниями молочной железы, ежегодно растет. Только в прошлом году специалисты Тюменской области диагностировали рак груди у 872 женщин.

Онкологи Тюменской области обладают большим опытом лечения злокачественных новообразований молочной железы и внедряют современные методы эстетической реконструкции. Благодаря высокому профессионализму врачей, современному оборудованию и взаимодействию с федеральными научными центрами тюменская онкологическая служба входит в число передовых в России.

Конференция состоялась в рамках Всемирного месяца борьбы с раком молочной железы.