На маршруте № 45 в Тюмени появился автобус большого класса вместимости

Общество, 19:23 13 октября 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Ещё один автобус большого класса вместимости появился на маршруте № 45 в Тюмени. Он вмещает до 75 пассажиров, приспособлен для маломобильных граждан и заменил автобус малого класса, сообщили в городской администрации.

Новый автобус отъезжает от остановки "ЖК "Звездный городок" в 05.50, а в 7.33 отбывает с остановки "Николая Глебова". Время прибытия маршрута можно отслеживать в мобильном приложении "Тюменский транспорт".

Всего на маршруте № 45 ходит 23 транспортных средства малого, среднего и большого класса. В планах перевозчика – компании "Автолинии" – заменить автопарк на средний и большой класс вместимости.

﻿
