Групповые звонки в мессенджере МАХ стали более функциональными

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мессенджер МАХ расширил функциональность групповых звонков. У создателя конференции появилась возможность регулировать подключение собеседников с помощью "Зала ожидания", у участников — "Поднять руку", написать сообщение в чат встречи и сделать запись разговора, которая автоматически отправится в папку "Избранное", сообщает пресс-служба мессенджера.

В сервисе обмена сообщениями также стал доступен способ организации конференции с помощью группового чата. Для создания звонка в групповом чате необходимо: выбрать значок телефонной трубки в верхней части экрана, нажать на кнопку "подключиться к звонку".

В этот момент у участников чата появится плашка "звонок в чате" с кнопкой "подключиться". Длительность видеоконференции не ограничена по времени и количеству участников. После окончания вызова пользователю будет предложено оценить качество звонка.

Добавим, групповые звонки стали доступны в тестовом режиме 9 июля. По данным на 2 октября, с момента запуска мессенджера пользователи совершили более 500 млн звонков, включая видеоконференции. Средняя длительность голосового вызова составила 10 минут, группового - 58 минут.