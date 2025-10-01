Тюменские спортсмены победили в командном зачете чемпионата инженерных войск ВС РФ по самбо

В командном зачете чемпионата инженерных войск ВС РФ по самбо, посвященного памяти выпускника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища Ивана Марочкина, погибшего на СВО, первое место завоевали спортсмены ТВВИКУ.

Второе место у 28-й понтонно-мостовой бригады, третье место занял 40-й инженерно-сапёрный полк (ЦВО). Награду за лучшую технику получил Салим Дудуп, рекорд турнира поставил Никита Огорельцев, он одержал победу за 5 секунд. Оба спортсмена представляют ТВВИКУ.

В соревнованиях, которые прошли в Тюмени, приняли участие 16 команд из городов Мурома, Волжского, Нижнего Новгорода, Уфы, Мурманска, Тюмени, Ишима, Прохладного, Кстова, Кандалакши, поселков Нахабино и Инженерный, села Елизаветинка. Всего более ста человек.

"Командир инженерно-саперного взвода Иван Марочкин получил смертельное ранение, выполняя боевое задание в ходе СВО. Иван профессионально занимался самбо, был многократным победителем соревнований, в том числе серебряным призером чемпионата ВС РФ", - рассказал руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы, председатель регионального общественного совета проекта "Выбор сильных" Андрей Артюхов.

Он вручил благодарственное письмо Тюменской областной думы заместителю директора спортшколы Елене Дадабековой.

Спортсменов приветствовали также руководитель ТВВИКУ Алексей Бирюков, сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов, ветеран СВО, трижды кавалер ордена Мужества Виктор Квасов.

Уровень подготовки самбистов, по словам председателя регионального отделения Всероссийской федерации самбо Николая Мыцика, растет с каждым годом. "Победители прошедшего чемпионата примут участие в соревнованиях на Кубок президента РФ по самбо в Москве и чемпионат вооруженных сил РФ", - сообщил он.

Проект "Единой России" "Za самбо" реализуют в Тюменской области с 2022 года. В начале 2025 года он был расширен: вместе с самбо в партпроект "Выбор сильных" вошли дзюдо и спортивная борьба. Сегодня проект успешно реализуется в образовательных учреждениях Тюменской области, и все больше ребят занимаются этими видами спорта, открываются новые площадки для тренировок.

Борис Олейник