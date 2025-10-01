  • 14 октября 202514.10.2025вторник
Условный пожар ликвидировали в концертном зале в Ишиме

Общество, 20:12 14 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Условный пожар ликвидировали в концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ в Ишиме, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

По легенде учений, условное возгорание произошло на сцене. После сработки пожарной сигнализации администрация объекта "эвакуировала" работников культуры.

К месту условного возгорания прибыли подразделения 18-го пожарно-спасательного отряда. Звенья газодымозащитной службы провели разведку, подали пожарные стволы на путях "распространения огня" и на защиту смежных помещений.

В результате слаженных действий огнеборцев из здания были эвакуированы все "пострадавшие", а условный пожар оперативно ликвидирован.

В учениях приняли участие 47 человек. Задействовали семь единиц основной и специальной техники подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области.

ГУ МЧС России по Тюменской области

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожарные , учения

