  • 14 октября 202514.10.2025вторник
  • USD80,8548
    EUR93,9181
  • В Тюмени -1..1 С 3 м/с ветер юго-восточный

Тело мужчины обнаружили на месте пожара в Тюменской области

Происшествия, 18:33 14 октября 2025

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Тело 78-летнего мужчины без внешних признаков криминальной смерти нашли во время тушения пожара в дер. Сингуль Ялуторовского округа, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Трагедия произошла на ул. Приозёрной днем 14 октября.

Проводится процессуальная проверка. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Проведен осмотр места происшествия, опрошены соседи и очевидцы.

По предварительным данным, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# пожары , СУ СК РФ по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:33 14.10.2025Тело мужчины обнаружили на месте пожара в Тюменской области
14:20 14.10.2025Пьяный житель Ялуторовского округа угнал у сожительницы автомобиль
13:36 14.10.2025Жителя поселка Винзили обвиняют в убийстве
13:14 14.10.2025В Тюмени с помощью системы "Паутина" задержали злостного нарушителя ПДД

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора