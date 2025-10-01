Тело мужчины обнаружили на месте пожара в Тюменской области
Тело 78-летнего мужчины без внешних признаков криминальной смерти нашли во время тушения пожара в дер. Сингуль Ялуторовского округа, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.
Трагедия произошла на ул. Приозёрной днем 14 октября.
Проводится процессуальная проверка. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Проведен осмотр места происшествия, опрошены соседи и очевидцы.
По предварительным данным, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.