  • 15 октября 202515.10.2025среда
  • USD79,9589
    EUR92,6816
  • В Тюмени 3..5 С 5 м/с ветер юго-восточный

929 тюменских пар заключили брак в сентябре

Общество, 12:25 15 октября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

929 тюменских пар заключили брак в сентябре. Это больше, чем в этом же месяце 2024 года - тогда поженились 866 пар, сообщает администрация города.

Отметим, в 2025 году созданы 6 тыс. 196 семей.

В сентябре родилось 867 детей. "С сентябрьским прибавлением стопочка свидетельств о рождении 2025 года насчитывает 8 тысяч 731", - добавили в администрации Тюмени.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# брак , дети , семьи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:09 15.10.2025Жителей Тюменской области научат избегать типичных ошибок в речевом воспитании ребенка
12:47 15.10.2025Тюменский студент разрабатывает проект для ветеринарных клиник и вузов
12:36 15.10.2025Тюменцы могут стать наставниками для детей в тяжелой жизненной ситуации
12:25 15.10.2025929 тюменских пар заключили брак в сентябре

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора