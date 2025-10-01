929 тюменских пар заключили брак в сентябре

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

929 тюменских пар заключили брак в сентябре. Это больше, чем в этом же месяце 2024 года - тогда поженились 866 пар, сообщает администрация города.

Отметим, в 2025 году созданы 6 тыс. 196 семей.

В сентябре родилось 867 детей. "С сентябрьским прибавлением стопочка свидетельств о рождении 2025 года насчитывает 8 тысяч 731", - добавили в администрации Тюмени.