Женщины России определили главные направления работы в 2026 году

фото "Единая Россия" фото "Единая Россия"

Всероссийский форум "Женщины, создающие будущее" определил социально значимые инициативы, которые предстоит запустить или масштабировать по всей стране в 2026 году, по пяти направлениям: "Наставничество", "Семейное здоровье", "Жизнь после Победы", "Женские клубы" и "Женская политика".

Третий всероссийский форум "Женщины, создающие будущее", который провела "Единая Россия", посвятили актуальным вопросам консолидации женского сообщества, участию женщин в реализации национальных целей развития страны, женской роли в решении политических, социальных и общественных задач, сообщается на сайте "Единой России".

На площадке национального центра "Россия" собрались более 700 человек - председатели региональных общественных советов, координаторы и активисты партпроекта из 89 регионов страны, политики, депутаты, представители общественных объединений и эксперты.

Абсолютное большинство тем, которые находятся в сфере внимания "Женского движения "Единой России", отражены в народной программе, заявил председатель партии Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании форума. Дмитрий Медведев отметил значение женских клубов, которые организует "Женское движение Единой России". В них обсуждают самые сложные и важные для страны вопросы, такие как здоровье, материнство, детство, женское предпринимательство. Важна их роль и в поддержке фронта и семей военных.

"Эта деятельность вызывает максимальное уважение, - подчеркнул Дмитрий Медведев. - Это не только партийный приоритет, мы с вами понимаем, сейчас вся страна этим занимается. Для жён, матерей, дочерей, сестёр наших бойцов, это возможность действительно разделить переживания за своих близких".

Дмитрий Медведев поручил "Женскому движению Единой России" принять участие в формировании новой народной программы партии, в которой важно учесть предложения, которые поступают от женского актива.

"Я очень рассчитываю, что все, кто присутствуют в этом зале, этим будете самым внимательным образом заниматься. Форум – хорошая возможность поделиться своими разработками, практиками, просто пообщаться, поговорить о проблемах, о том, что является главным сегодня. Мы понимаем, что главное для всех нас и для женщин, для всех семей – это победа", – отметил он.

Дмитрий Медведев также поддержал предложение о расширении женской политшколы "Единой России", участие в которой предоставляет набор навыков, необходимый, в том числе, в государственном управлении.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отметил, что в 2026 году предстоит большая работа, в том числе, при подготовке к Единому дню голосования и созданию новой народной программы "Единой России". Организовать её можно на площадке женских клубов. "Мы должны собрать все необходимые инициативы и провести фокус-группы. Обратная связь нам необходима, чтобы документ, с которым мы потом пойдём на выборы, отвечал запросам людей, был понятным, конкретным и написан обычным человеческим языком", – пояснил он.

В преддверии 2026 года "Единая Россия" ставит задачу сделать партийный проект максимально полезным для развития регионов и муниципалитетов, заявила сопредседатель общественного совета партпроекта Дарья Лантратова. По её словам, сегодня объединение стало одним из самых масштабных в стране: в его деятельность уже вовлечено более миллиона человек во всех регионах. "Наша главная задача — находить и поддерживать те самые "бриллианты" на земле. Для этого мы запустили формат стратегических сессий, где собираем обратную связь от людей и предлагаем новые решения в той или иной отрасли. А наша политшкола давно вышла за пределы политики и стала настоящим механизмом объединения и развития актива, фактически платформой для старта и реализации собственных общественных инициатив", – пояснила Дарья Лантратова.

"Женское движение" помогает участникам СВО вернуться к полноценной жизни, окружить вниманием вернувшихся бойцов и их семьи, подчеркнула Герой России, финалист проекта "Лидеры России" Людмила Болилая. "Очень важно не растерять энергию, которую мы накопили, а направить её на восстановление будущего, на создание будущего", — сказала она.

Активистки "Женского движения Единой России" озвучили инициативы, которые хотят реализовать в следующем году по пяти направлениям: "Наставничество", "Семейное здоровье", "Жизнь после Победы", "Женские клубы" и "Женская политика".