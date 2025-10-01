  • 15 октября 202515.10.2025среда
Тюменцы могут стать наставниками для детей в тяжелой жизненной ситуации

Общество, 12:36 15 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителей Тюменской области приглашают к участию в проекте "Значимый взрослый". Они могут стать наставниками для детей, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Чтобы стать наставником, необходимо подать заявку на сайте проекта. Все кандидаты пройдут очную и онлайн подготовку. Сначала участники проекта пройдут видеокурс из 21 урока, тесты и опросы к ним, затем состоится индивидуальная консультация с психологом, групповые тренинги. После успешного прохождения всех этапов кандидат входит в реестр верифицированных наставников.

В процесс формирования пары "наставник-наставляемый" с кураторами и психологами включаются представители учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

