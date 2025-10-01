  • 15 октября 202515.10.2025среда
Тюменский студент разрабатывает проект для ветеринарных клиник и вузов

Общество, 12:47 15 октября 2025

департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Пятикурсник направления "Ветеринария" ГАУ Северного Зауралья Сергей Гребенников вместе с научным руководителем работает над реализацией проекта "Разработка образовательной адаптационной программы для студентов младших и старших курсов "Уверенный ординатор", сообщает пресс-служба департамента АПК Тюменской области.

Программу можно будет применять в ветеринарных клиниках и вузах. Основная цель проекта - разработать комплексную модульную образовательную программу, направленную на эффективную адаптацию студентов и начинающих специалистов ветеринарных направлений к будущей клинической практике в ординатуре и самостоятельной работе ветеринарным врачом.

Добавим, тюменский студент с этой работой победил на Всероссийском конкурсе "Студенческий стартап". Проект не имеет в своем роде аналогов, а принимать участие в нем будут дипломированные специалисты региона и приглашенные спикеры по разным направлениям подготовки.

# ветеринария , ГАУ Северного Зауралья , стартапы , студенты

