Тюменский студент разрабатывает проект для ветеринарных клиник и вузов

| Фото: департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Пятикурсник направления "Ветеринария" ГАУ Северного Зауралья Сергей Гребенников вместе с научным руководителем работает над реализацией проекта "Разработка образовательной адаптационной программы для студентов младших и старших курсов "Уверенный ординатор", сообщает пресс-служба департамента АПК Тюменской области.

Программу можно будет применять в ветеринарных клиниках и вузах. Основная цель проекта - разработать комплексную модульную образовательную программу, направленную на эффективную адаптацию студентов и начинающих специалистов ветеринарных направлений к будущей клинической практике в ординатуре и самостоятельной работе ветеринарным врачом.

Добавим, тюменский студент с этой работой победил на Всероссийском конкурсе "Студенческий стартап". Проект не имеет в своем роде аналогов, а принимать участие в нем будут дипломированные специалисты региона и приглашенные спикеры по разным направлениям подготовки.