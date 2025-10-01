Жительницу Тобольска оштрафовали за разжигание межнациональной розни и самовольную установку скульптуры

фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Тобольский городской суд рассмотрел постановление заместителя Тобольского межрайонного прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ в отношении Луизы Ш., 1964 года рождения, и назначил ей административный штраф в размере 17, 5 тыс. рублей.

В ходе проверки Тобольская межрайонная прокуратура установила, что Луиза Ш. систематически публиковала на своей странице в соцсети "ВКонтакте" информацию провокационного характера, видеоматериалы, иллюстрации и посты, а также комментарии, направленные на разжигание межнационального конфликта, а также возбуждение ненависти и вражды к процессу вхождения Сибири в состав Российского государства, к людям, осваивавшим Сибирь, в том числе к Ермаку и его сподвижникам, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

"Согласно выводам историко-лингвистического экспертного исследования, на ее странице содержались слова и словосочетания, выражающие негативную оценку исторического лица под именем "Ермак" и группы лиц, объединенных по национальному признаку и по месту их проживания", - отмечено в сообщении.

Кроме того, в июне 2025 года, не имея разрешения и согласования установки объекта монументального искусства, Луиза Ш. установила на территории историко-мемориального комплекса "Искер" металлическую скульптуру, обозначенную ею как "Великая Сибирская царица Ханбика-Сузге на Искере".

Установка несогласованной скульптуры вызвала широкий общественный резонанс и межнациональное напряжение в СМИ летом 2025 года.