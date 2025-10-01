Тюменцам назвали даты для выгодного отпуска в 2026 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Даты для лучшего планирования отпуска с учетом производственного календаря 2026 года назвали жителям Тюменской области.

Для долгого отдыха "Авито путешествия" и "Авито работа" рекомендуют отдельные отпускные дни добавлять к праздничным. В 2026 г. в фокусе четыре месяца: март, апрель, май и ноябрь. Если взять отпуск с 10 по 13 марта, за счет праздников и выходных в целом получится отдохнуть девять дней подряд (с 7 по 15 марта). Четыре дня с 27 по 30 апреля продлят первые "майские" до девяти дней (с 27 апреля по 3 мая), а с 12 по 15 мая – вторые "майские" на тот же срок (с 9 по 17 мая). Отпуск на 2-3 или 5-6 ноября могут стать пятидневными за счет выходных и Дня народного единства.

Тем, кто планирует максимально отдохнуть уже на Новый год, отпускные дни лучше брать в этом году: выходные на 29-30 декабря увеличат общую продолжительность новогодних каникул до двух недель (с 29 декабря по 12 января).

Чтобы больше заработать, напротив, выгоднее брать отпуск в месяцы с максимальным количеством рабочих дней и минимумом государственных праздников. Это связано с тем, что размер отпускных зависит от среднего дневного заработка за рабочие дни. Самым выгодным месяцем 2026 года станет июль (23 рабочих дня), а также апрель, сентябрь, октябрь и декабрь (по 22 рабочих дня). Минимальные отпускные можно получить, если планировать путешествие на январь (15 рабочих дней), февраль или май (по 19 рабочих дней).

Эксперты технологической платформы напомнили, что хотя бы одна часть отпуска не должна быть короче 14 дней. На сколько частей будут разбиты оставшиеся две недели, Трудовой кодекс РФ не регламентирует. Сотрудник и работодатель сами договариваются, возьмет ли человек два раза по неделе или 14 раз по одному дню. Если внимательно подойти вопросу, можно отдохнуть больше положенных 28 дней или получить большую сумму отпускных выплат.