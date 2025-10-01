О современном искусстве тюменцам расскажут в "Ночной башне"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лекцию "Поле современного искусства: как это устроено и зачем нам это нужно?" прочитает организатор аукционов современного искусства, сооснователь Центра современной культуры "Золото+Болото", художница, куратор, руководитель галереи ЦСК "Золото+Болото" Олеся Худякова в молодежной резиденции "Башня" 17 октября. Начало - в 21 час.

Помимо самой лекции, гостей Башни будут ждать тематический вечер настольных игр и просмотр фильма "Почему мы креативны?" (18+). Он начнется на третьем этаже в 19 часов. На пятом этаже через полчаса стартует показ фильма "Почему мы креативны?" (18+).

Регистрация на все площадки обязательна.