О современном искусстве тюменцам расскажут в "Ночной башне"
Лекцию "Поле современного искусства: как это устроено и зачем нам это нужно?" прочитает организатор аукционов современного искусства, сооснователь Центра современной культуры "Золото+Болото", художница, куратор, руководитель галереи ЦСК "Золото+Болото" Олеся Худякова в молодежной резиденции "Башня" 17 октября. Начало - в 21 час.
Помимо самой лекции, гостей Башни будут ждать тематический вечер настольных игр и просмотр фильма "Почему мы креативны?" (18+). Он начнется на третьем этаже в 19 часов. На пятом этаже через полчаса стартует показ фильма "Почему мы креативны?" (18+).
Регистрация на все площадки обязательна.