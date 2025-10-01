240 работ будет представлено на выставке Альфеи Мухаметовой в Тюмени

| Фото: Николай Ступников, ИА "Тюменская линия" | Фото: Николай Ступников, ИА "Тюменская линия"

240 работ, выполненных в 15 различных техниках, будет представлено на выставке Альфеи Мухаметовой "Золото древней Земли" в Тюменской областной думе, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Гостей ждёт удивительное путешествие в мир искусства, где переплетаются живопись, графика, керамика, горячая эмаль и другие авторские методы

Каждая работа — это искреннее признание в любви к Тюменской области и её жителям. Через свои произведения художница делится восхищением красотой родного края, его историей и людьми.

Выставка станет настоящим подарком для ценителей искусства и тех, кто ищет вдохновение в красоте окружающего мира.