  • 17 октября 202517.10.2025пятница
  • USD79,0839
    EUR92,0834
  • В Тюмени 1..3 С 5 м/с ветер юго-восточный

240 работ будет представлено на выставке Альфеи Мухаметовой в Тюмени

Общество, 08:21 17 октября 2025

Николай Ступников, ИА "Тюменская линия" | Фото: Николай Ступников, ИА "Тюменская линия"

240 работ, выполненных в 15 различных техниках, будет представлено на выставке Альфеи Мухаметовой "Золото древней Земли" в Тюменской областной думе, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Гостей ждёт удивительное путешествие в мир искусства, где переплетаются живопись, графика, керамика, горячая эмаль и другие авторские методы

Каждая работа — это искреннее признание в любви к Тюменской области и её жителям. Через свои произведения художница делится восхищением красотой родного края, его историей и людьми.

Выставка станет настоящим подарком для ценителей искусства и тех, кто ищет вдохновение в красоте окружающего мира.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# выставка , облдума

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:48 17.10.2025В Тюменском округе обновят более 300 километров минерализованных полос
08:35 17.10.2025Военная служба по контракту в Тюменской области: поддержка граждан дает результаты
08:21 17.10.2025240 работ будет представлено на выставке Альфеи Мухаметовой в Тюмени
21:05 16.10.2025"Ночь искусств" состоится в Тюменской области 1 ноября

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора