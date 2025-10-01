  • 16 октября 202516.10.2025четверг
Пять команд поучаствуют в чемпионате Тюменской области по спортивному туризму

Спорт, 17:16 16 октября 2025

департамент спорта Тюменской области (архив) | Фото: департамент спорта Тюменской области (архив)

Чемпионат Тюменской области по спортивному туризму "Поисково-спасательные работы 36,6" пройдет в селе Успенка с 17 по 19 октября. Участие в нем примут 20 опытных туристов в составе пяти команд, сообщили в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Цель чемпионата — проверить практические навыки спортсменов в условиях, максимально приближенных к реальным. Участникам предстоит преодолеть комбинированный маршрут протяженностью до 50 километров, включающий пешеходные и водные участки. В ходе испытания спортсмены будут ориентироваться с помощью системы GPS.

Особенностью состязаний станет выполнение вводных заданий. На месте команды получат задачи, например, по поиску и эвакуации условного пострадавшего, оказанию первой помощи.

Помимо этого, туристам необходимо будет организовать свой быт. Участникам предстоит поставить палатки, разжечь костер и приготовить ужин в полевых условиях. Это проверка не только на силу и ловкость, но и на способность работать в команде.

# спортивный туризм

