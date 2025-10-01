Ко Дню отца тюменские папы и дети померяются силами
Соревнования по силовому двоеборью "Отцы и дети" пройдут в спортивном комплексе "Строймаш" в Тюмени 18 октября.
Принять участие могут команды из 10 пап и 10 детей с 1 по 11 класс. Им предстоит выпонить подтягивание из виса на низкой и высокой перекладинах, сгибание и разгибание рук в упоре лежа и на коленях. Лучших определят как в командном, так и семейном зачетах, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.
Начало мероприятия в 14 часов. Возрастное ограничение: 6+.