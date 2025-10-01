  • 16 октября 202516.10.2025четверг
"Ночь искусств" состоится в Тюменской области 1 ноября

Общество, 21:05 16 октября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Ночь искусств" состоится в Тюменской области 1 ноября. Главная тема музеев Тюменского музейно-просветительского объединения — "Нити Сибири", сообщает информационный центр правительства региона.

Гостей события ожидают выставки, экскурсии, перформансы, концерты и мастер-классы. Вход на большинство мероприятий свободный. Все доступно по "Пушкинской карте". Начало – в 18 часов.

В Тюмени горожанам предложат посетить выставку работ Пикассо и Магритта, спектакль "Нити памяти", перформанс "Тюменский ковер в цифре", автобусную экскурсию "Сибирские хроники", мастер-классы в "Цехе".

В Тобольске представят интерактив "Извольте чаю откушать", выставку "Мир ювелирного искусства сибирских татар", концерт "Сказка начинается сегодня…".

В программу Ялуторовска вошли театрализованные экскурсии, мастер-классы, выставки и ароматная ночь в музее "Дом природы".

Подробная программа — здесь.

# музеи , Ночь искусств

