"Ночь искусств" состоится в Тюменской области 1 ноября
"Ночь искусств" состоится в Тюменской области 1 ноября. Главная тема музеев Тюменского музейно-просветительского объединения — "Нити Сибири", сообщает информационный центр правительства региона.
Гостей события ожидают выставки, экскурсии, перформансы, концерты и мастер-классы. Вход на большинство мероприятий свободный. Все доступно по "Пушкинской карте". Начало – в 18 часов.
В Тюмени горожанам предложат посетить выставку работ Пикассо и Магритта, спектакль "Нити памяти", перформанс "Тюменский ковер в цифре", автобусную экскурсию "Сибирские хроники", мастер-классы в "Цехе".
В Тобольске представят интерактив "Извольте чаю откушать", выставку "Мир ювелирного искусства сибирских татар", концерт "Сказка начинается сегодня…".
В программу Ялуторовска вошли театрализованные экскурсии, мастер-классы, выставки и ароматная ночь в музее "Дом природы".
Подробная программа — здесь.