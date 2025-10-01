Ход строительных работ теплотрассы в ЖК "Европейский" в Тюмени прокомментировал подрядчик

фото администрации Тюмени

Строительство теплотрассы в ЖК "Европейский" для обеспечения стабильного теплоснабжения новых домов и будущих соцобъектов в Заречных микрорайонах Тюмени идет на улице Эрвье и Тихом проезде. Подрядчик старается ускорить процесс и гарантирует стопроцентное качество и соблюдение норм проекта и строительно-монтажных норм.

Как рассказал директор ООО "ПФК 72" подрядной организации АО "УСТЭК" Денис Уткин, это обычные строительно-монтажные работы тепловой сети, каких-либо критических моментов на объекте нет.

Территорию, на которой проводят работы, огородили, чтобы максимально сохранить инфраструктуру.

"Проект был утвержден. Есть определенный регламент прохождения документов в рамках технологического подключения, и весь он был соблюден на 100 процентов. Я как подрядчик получил проект в работу, у меня нет оснований сомневаться в его достоверности", – сказал он.

Чтобы минимизировать неудобства тюменцев, варианты размещения теплотрассы обсуждали со специалистами. Рассмотрев весь план застройки, поняли, что свободных коридоров нет, поэтому работы организовали по проектному решению. В соответствии с законом теплотрассу было предложено разместить на муниципальной земле. Для обеспечения требований правил благоустройства управа Центрального административного округа ежедневно контролирует производство земляных работ.

Удалось выстроить конструктивное взаимодействие с представителями инициативной группы "Европейского". Они сообщают о важных вопросах, которые необходимо решить в процессе строительства. Все оперативные пожелания, просьбы жителей выполняются на месте, заверил директор ООО "ПФК 72".

По словам Дениса Уткина, территорию приведут в первозданный вид. "Плитку, которая будет повреждена, заменим на новую. Будет еще лучше, чем было", - убежден подрядчик.

Помимо новой плитки, сделают новые бордюры и весной уложат асфальт.

фото администрации Тюмени

В надежном длительном функционировании инженерных сетей заинтересованы восемь тысяч новоселов, в том числе будущие соседи "Европейского" – жители строящегося квартала в границах улиц Защитников Отечества и Ю.-Р.Г. Эрвье. Сеть будет обслуживать район общей жилой площадью более 285 тыс. кв. м с населением 8 тыс. 147 человек, там построят три детских сада на 1 тыс. 65 мест.

"Современные теплотрассы сильно отличаются от старых, с классической изоляцией. Сейчас применяется труба заводской готовности, зимой на ней не тает снег. Это означает, что изоляция в разы эффективнее, чем классическая. Укрывной слой из полиэтилена не дает проникнуть воде к металлу, коррозийность снижается в разы", – добавил подрядчик.

По договору включить теплотрассу в работу планировали 12 декабря и начать благоустройство. Но так как рабочий процесс сдвинулся на три недели, дата окончания работ поменяется.

По словам Дениса Уткина, организация максимально старается, чтобы эта сдвижка не была значительной. Со своей стороны они гарантируют стопроцентное качество и соблюдение норм проекта и строительно-монтажных норм.

Ранее глава города Максим Афанасьев отметил: "Это не просто прокладка теплотрассы, а последовательное развитие большой части заречной части Тюмени".

фото администрации Тюмени

По информации городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта, в связи со строительством тепловой сети сроки прекращения движения транспорта на автомобильной дороге по ул. Ю.-Р.Г. Эрвье в районе перекрестка с ул. Защитников Отечества продлили до 15 декабря 2025 года.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения. Возможные маршруты объезда: улицы Алебашевская и Газовиков.

Инна Пахомова