Петр Вагин: бизнес и власть работают вместе, создавая комфортные условия для жителей

Общество, 20:04 16 октября 2025

пресс-служба Совета муниципальных образований Тюменской области | Фото: пресс-служба Совета муниципальных образований Тюменской области

Вопросы развития малых городов обсуждают на III Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина – сила России", который проходит в городе Минеральные Воды 16 октября. Участие в нем принимает глава Тобольска Петр Вагин.

Как сообщает информационный центр правительства региона, Петр Вагин выступил спикером на сессии “Диалоги о будущем’: "Больше чем бизнес. Новые стандарты социальной ответственности компаний". Он рассказал о взаимодействии с компанией СИБУР, в частности о реализации программы "Тобольск настоящий".

"Если не будет социальной, культурной инфраструктуры, уедет молодежь и специалисты. Жизнь должна быть комфортной и интересной. Компания СИБУР и администрация Тобольска работают в этом направлении совместно", - сказал Петр Вагин.

пресс-служба Совета муниципальных образований Тюменской области | Фото: пресс-служба Совета муниципальных образований Тюменской области

В числе приоритетных направлений сотрудничества - создание парков и скверов, улучшение благоустройства, строительство школ, детских садов и спортивных объектов. Помимо этого проводятся культурные и спортивные события.

# Петр Вагин , форум

