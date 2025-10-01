Автоинспекторы взяли под контроль пассажирские перевозки в Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Соблюдение ПДД водителями автобусов, в том числе школьных, контролируют автоинспекторы в Тюменской области. Отдельное внимание уделяется безопасности междугородних маршрутов, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"В этом году в регионе растет число ДТП с участием автобусов и маршрутных такси. Произошло 170 аварий, в которых погибли шесть человек, 228 человек ранены. На федеральных и региональных автодорогах инспекторы ДПС проверяют каждый автобус, перевозящий пассажиров, чтобы предупредить ДТП", - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Инспекторы технического надзора и руководители подразделений Госавтоинспекции проводят профилактические визиты в автотранспортные предприятия, рейды на улично-дорожной сети, проводят разъяснительную работу с водителями и должностными лицами, отвечающими за безопасность пассажирских перевозок. Особо тщательно контролируются автобусы и водители, задействованные в организованной перевозке детей.