625 иностранцев выдворили за пределы России тюменские судебные приставы

Общество, 20:45 17 октября 2025

управление ФССП России по Тюменской области | Фото: управление ФССП России по Тюменской области

625 иностранцев выдворили за пределы России приставы с территории Тюменской области за девять месяцев 2025 г. Большинство из нарушителей миграционного законодательства граждане Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Азербайджана, сообщает управление ФССП России по Тюменской области.

У всех закончился срок пребывания в России. Иностранцы нарушили правила въезда и режима пребывания в России. Также они заплатят штрафы от двух до пяти тысяч рублей, въезд в Россию им запрещен на пять лет.

