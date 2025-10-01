Тобольские врачи спасли пациента с инфарктом

Совместная работа специалистов тобольских медицинских учреждений и служб обеспечила оперативное оказание помощи пациенту с инфарктом, сообщает пресс-служба Областной больницы №3.

На одном из месторождений Тобольского района рабочий внезапно почувствовал интенсивные боли в груди и обратился за помощью к фельдшеру. Медработник оперативно сняла электрокардиограмму и направила её для консультации по линии Центра медицины катастроф. Кардиолог Областной больницы № 3 Ирина Рябинина, изучив ЭКГ и клиническую картину, подтвердила острый инфаркт миокарда.

ПАциента эвакуировала бригада санитарной авиации. В вертолёте пациенту оказали экстренную помощь — провели обезболивание и начали интенсивную терапию.

"С учётом данных кардиограммы и тяжёлого состояния пациента мы приняли решение провести тромболитическую терапию специальным препаратом, который бы помог восстановить кровоток в поражённой артерии. Всю дорогу до больницы мы боролись за жизнь молодого мужчины", — подчеркнули медики.

В Областной больнице № 3 пациента встретила команда специалистов — кардиолог, кардиохирург и реаниматолог. Мужчине провели операцию на коронарных сосудах - установили стент, который расширил просвет поражённой артерии.

После пациент находился в палате интенсивной терапии под постоянным контролем врачей. Затем его выписали на амбулаторное лечение и дальнейшее наблюдение у кардиолога. Сейчас его жизни ничего не угрожает.